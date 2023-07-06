Источник: Марио Фернандес будет получать в «Зените» € 2,5 млн в год

Российский защитник Марио Фернандес будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что соглашение с 32-летним футболистом будет заключено на два года. Сторона Фернандеса, как сообщает Карпов, уже долгое время вела переговоры с генеральным менеджером «Зенита» Александром Медведевым.

Кроме того, ЦСКА предлагал бразильскому защитнику заработную плату в размере € 1,5 млн в год. Отступные «Интернасионалу» в размере примерно € 350 тыс. за разрыв арендного соглашения не были проблемой для московского клуба. Вопрос заключался в зарплате и комиссии агенту.

Напомним, ранее журналист Алешандре Прецель в «Твиттере» сообщил, что российский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит». Отмечалось, что футболист уже согласовал переход в санкт-петербургский клуб.