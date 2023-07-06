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Шунин: с Лещуком просто рабочие отношения. В гости друг к другу не ходим

Шунин: с Лещуком просто рабочие отношения. В гости друг к другу не ходим
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об отношениях с одноклубником Игорем Лещуком.

«С Игорем просто рабочие отношения. Есть вратарский коллектив, в котором мы готовим друг друга, между нами должно быть полное уважение. Но за полем в гости мы друг к другу не ходим. Хотя в сборной у меня со многими вратарями классные отношения. С тем же Сафоновым мы тепло общаемся, часто списываемся», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Шунин провёл за «Динамо» 24 матча, Лещук — оставшиеся шесть игр. В Фонбет Кубке России на счету Шунина два матча, Лещук провёл восемь игр. «Динамо» завершило чемпионат России на девятом месте.

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