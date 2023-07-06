Португальский бывший полузащитник «Локомотива» высказался о выступлении в России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о своём времени в России. Кроме того, португалец ответил на вопрос, не забыл ли он русский язык.
«Как вспоминаю время, проведённое в России и, в частности, в «Локомотиве»? Больше позитивно, чем негативно. Не забыл ли русский язык? Я всё ещё помню русский язык, но у меня нет возможности практиковаться так много, как хотелось бы. Язык забывать не хочется. У меня был учитель почти три года, но я никогда не читал ничего из классики. Честно говоря, я не знаю, позволил бы мне мой уровень владения русским читать и понимать таких необычных авторов, как Толстой, Достоевский, Чехов», — приводит слова Фернандеша Metaratings.
Напомним, в «Локомотиве» Фернандеш провёл успешнейший период в своей карьере. Португальский полузащитник трижды выигрывал Кубок России (2015, 2017 и 2019). Кроме того, один раз Фернандеш стал чемпионом страны — в 2018-м.
- 6 июля 2023
-
15:24
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:45
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:15
-
13:12
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:41
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:13