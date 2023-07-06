Луиш Каштру возглавил саудовский «Аль-Наср»

Главным тренером саудовского «Аль-Насра» стал Луиш Каштру. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Добро пожаловать, босс», — написано в заявлении «Аль-Насра».
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» выбирал тренера по рекомендации нападающего Криштиану Роналду. Португалец участвовал в переговорах с соотечественником.
Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал в 1998 году в португальском клубе «Агеда» и сразу же поднял команду в третий дивизион. Позднее он работал в системе «Порту». Начиная с 2016 года Каштру возглавлял команды высшего португальского дивизиона — «Риу Аве», «Шавеш» и, наконец, «Виторию» (Гимарайнш). В 2019 году он подписал двухлетний контракт с украинским «Шахтёром». А предыдущим клубом тренера был бразильский «Ботафого».
Видео: Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду
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