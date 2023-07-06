Кобелев: если Фернандес подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер

Экс главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев резко высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит». Российский защитник 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. Сообщалось, что он подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.

«Если Фернандес будет играть, как в ЦСКА, то для «Зенита» это усиление. Мы его не видели год, поэтому необходимо время, чтобы понять, в какой он форме. Всё-таки Фернандес больше про движение. За всю карьеру в ЦСКА он мало что делал впереди, то есть мало забивал, отдавал. Движение у него было хорошим. Если Марио в хороших кондициях, то он станет усилением для петербуржцев.

Не считаю ли, что Фернандес предал ЦСКА? Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык — это оскорбление всего российского футбола и нашего языка. Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Отметим, что ранее считалось, что Фернандес всё ещё принадлежит ЦСКА. Тем не менее оказалось, что контракт с футболистом был расторгнут.