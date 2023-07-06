«Всё встало на свои места». В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Марио Фернандесом
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в официальном телеграм-канале высказался о ситуации с российским защитником Марио Фернандесом. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом».
«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — говорится в сообщении.
Кроме того, ранее появилась информация о том, что ЦСКА предлагал бразильскому защитнику заработную плату в размере € 1,5 млн в год. «Зенит», в свою очередь, предложил € 2,5 млн. Отступные «Интернасионалу» в размере примерно € 350 тыс. за разрыв арендного соглашения не были проблемой для московского клуба. Вопрос заключался в зарплате и комиссии агенту.
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