«Она лгунья». Мануэл Фернандеш высказался об экс-президенте «Локомотива» Смородской

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о конфликте с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской. Она ссылала португальского футболиста в дубль.

«Почему даже после стольких лет Смородская не может забыть обо мне? Это хороший вопрос. Вероятно, из-за успеха «Локомотива» после её ухода. В какой конкретно момент испортились наши отношения со Смородской? На мой взгляд, это было примерно в марте 2015 года, всё произошло из-за денег. Были некоторые зарплатные суммы, которые были неправильными из-за обменного курса. Она хотела, чтобы у меня был фиксированный обменный курс. Очевидно, я сказал «нет».

В недавнем разговоре я отметил, что за мной шпионили, заставляли сдавать рандомные анализы? Её главной целью было расторгнуть мой контракт. Сама Смородская назвала мои слова бредом? Она отрицает это, потому что лгунья. У меня есть свидетели этих событий, доказать это было бы очень легко.

Говорят, что она пыталась научить футболистов играть в футбол в раздевалке? Да, почему-то ей казалось, что она знает это лучше нас, что, конечно, чепуха. Когда меня сослали в дубль, никто из игроков основы не пытался поддержать? Не совсем, но, честно говоря, я не ожидал никакой поддержки. Несколько человек из команды пытались помочь чем могли.

Она пыталась заставить меня уйти, просто и ясно. Были ли у меня моменты отчаяния, когда оказался в дубле? Я был раздосадован тем, что меня отправили во вторую команду, но у меня оставалось ещё три года по контракту, так что я был терпелив. Моей мотивацией было становиться лучше с каждым днём и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, португалец выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За это время Фернандеш провёл 103 матча, в которых забил 25 голов. После истечения контракта с железнодорожниками португалец перешёл в «Краснодар».