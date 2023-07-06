Экс-хавбек «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеш: деньги всегда были на стороне «Зенита»
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Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара», португалец Мануэл Фернандеш высказался о гегемонии «Зенита» в российском чемпионате.
«Деньги всегда были на стороне «Зенита». Сейчас, когда другие команды ослаблены на фоне сложившейся ситуации, всё стало проще», – приводит слова Фернандеша Metaratings.
Напомним, «Зенит» на протяжении пяти сезонов завоёвывает чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге. Минимальный отрыв, который отделял сине-бело-голубых и ближайшего преследователя по итогам сезона — восемь очков. В минувшем чемпионате России легионеры «Зенита» забили 46 из 74 голов команды (62%).
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская обвинила Фернандеша во лжи.
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