Источник: у ЦСКА была договорённость с «Интернасьоналом» по компенсации за Фернандеса

ЦСКА договорился с «Интернасьоналом» о снижении требуемой суммы выкупа за Марио Фернандеса, но не смог повторить предложение «Зенита» по размеру заработной платы и комиссионных выплат агенту бразильца. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По данным источника, армейцы договорились о снижении суммы выкупа с € 366 тыс. до € 250 тысяч. Зарплата Фернандеса в армейском клубе должна была составить 1,5 млн в год, в то время как «Зенит» пообещал футболисту в полтора раза больше — 2,5 млн.
Отмечается, что представитель Марио Фернандеса Жорже Машад получил 400 тыс. за переход бразильского защитника с российским паспортом в «Зенит», тогда как ЦСКА предложить такие деньги был не в состоянии.
Напомним, сегодня, 6 июля, стало известно, что Фернандес договорился о переходе в «Зенит». 32-летний защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. По ходу карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.
- 6 июля 2023
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