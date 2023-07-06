Рэтклифф — о приобретении «МЮ»: мы сделали хорошее предложение, решение за Глэйзерами

Британский миллиардер Джим Рэтклифф надеется, что ему удастся приобрести «Манчестер Юнайтед» у семьи Глэйзеров.
«Мы всё ещё очень хотим это сделать. Процесс продолжается, мы в работе. У нас хорошее предложение. Мы пару раз встречались с Глэйзерами и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение принимать им. Мы по-прежнему хотим этого. Такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», больше не делают. Это вроде искусства или чего-то подобного – когда у тебя есть особенные вещи, и их ценность продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие», — цитирует Рэтклиффа The Athletic.
Джим Рэтклифф является одной из заинтересованных сторон в приобретении акций «Ман Юнайтед». Конкуренцию ему составляет катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.
- 6 июля 2023
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