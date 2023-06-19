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Катарский шейх хочет вернуть Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх хочет вернуть Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
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Шейх Джассим бин Хамаду Аль Тани, заинтересованный в приобретении «Ман Юнайтед», намеревается вернуть в манкунианский клуб экс-тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает издание Mirorr.

По сведениям источника, Джассим бин Хамаду Аль Тани хочет привлечь к участию в жизни и судьбе «Ман Юнайтед» бывших легенд клуба, и Сульшер попадает под эту категорию. Отмечается, что норвежским специалистом не планируют менять рулевого «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В каком качестве его хотят привлечь в «Манчестер Юнайтед», доподлинно неизвестно.

Уле-Гуннар Сульшер тренировал «красных дьяволов» на протяжении трёх лет. Покинул манкунианский клуб норвежец в ноябре 2021 года. С 1996 по 2007 год Сульшер выступал за «Ман Юнайтед» в качестве игрок и помог команде Фергюсона завоевать требл в сезоне-1998/1999.

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