Катарский шейх хочет вернуть Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Шейх Джассим бин Хамаду Аль Тани, заинтересованный в приобретении «Ман Юнайтед», намеревается вернуть в манкунианский клуб экс-тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает издание Mirorr.
По сведениям источника, Джассим бин Хамаду Аль Тани хочет привлечь к участию в жизни и судьбе «Ман Юнайтед» бывших легенд клуба, и Сульшер попадает под эту категорию. Отмечается, что норвежским специалистом не планируют менять рулевого «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В каком качестве его хотят привлечь в «Манчестер Юнайтед», доподлинно неизвестно.
Уле-Гуннар Сульшер тренировал «красных дьяволов» на протяжении трёх лет. Покинул манкунианский клуб норвежец в ноябре 2021 года. С 1996 по 2007 год Сульшер выступал за «Ман Юнайтед» в качестве игрок и помог команде Фергюсона завоевать требл в сезоне-1998/1999.
- 19 июня 2023
-
10:13
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:05
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:48
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:14
-
09:08
-
09:06
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
07:49
-
07:35
-
07:33
-
07:24
-
06:56
-
06:30
-
06:29
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:37
-
05:30
-
05:26
-
05:04