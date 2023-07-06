Болельщики «Херенвена» раскритиковали клуб за бело-сине-красные цвета на новой форме
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Болельщики нидерландского «Херенвена» обрушились с критикой на руководство клуба из-за новой формы. Рукава футболок домашнего комплекта выполнены в бело-сине-красных цветах.
По мнению фанатов, обсуждавших новую экипировку под постом на официальном аккаунте клуба в «Твиттере», теперь на футболках «Херенвена» «красуется огромный российский флаг».
В комментариях болельщики кидают фотографии президента России Владимира Путина, шаржи на советского политического деятеля и генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина и надеются, что теперь ЦСКА «всё-таки погасит долг за Эджуке».
«Херенвен» презентовал новую форму на сезон-2023/2024 сегодня, 6 июля. В прошлом сезоне клуб из одноимённого города занял восьмое место в Эредивизии.
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