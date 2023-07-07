УАФ обратилась к УЕФА с просьбой объяснить вызов Карасёва на сбор судей в Швейцарию

Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса с просьбой разобраться в ситуации с возможным участием россиянина Сергея Карасёва в ежегодной встрече футбольных арбитров.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть ещё одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр Сергей Карасёв получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальной мерой УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам РФ, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, Напомним, после начала специальной военной операции российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований. Кроме того, перестали получать приглашения российские судьи.

В сезоне-2022/2023 44-летний Карасёв отработал на 18 матчах Российской Премьер-Лиги, показав 71 жёлтую и три красных карточки.