«ПСЖ» получил предложение от «Ливерпуля» по Мбаппе

«Ливерпуль» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к игроку, «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму € 200 млн.

Отмечается, что английский клуб быстро продвигается в переговорах.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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