Cadena Ser: Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», зарплата — € 50 млн в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в мадридский «Реал». Француз согласился подписать пятилетний контракт с зарплатой € 50 млн в год, сообщает Cadena SER.
Отмечается, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» этим летом, если не продлит контракт с клубом до 30 июля.
Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ». СМИ также связывают футболиста с «Ливерпулем».
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
- 7 июля 2023
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