«Крылья Советов» одержали победу в контрольном матче с «Нефтехимиком»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на поле спортивного комплекса «Рублёво» в Москве. Матч прошёл в формате из двух таймов по 50 минут. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.
Все голы пришлись на второй тайм. На 52-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Артём Котик. В дальнейшем «Крылья» забили три мяча подряд. Отличились Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков. В концовке встречи, на 94-й минуте, Котик оформил дубль. Нападающий ЦСКА Ушаков находится на просмотре в самарской команде.
«Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. «Нефтехимик» стал шестым в Первой лиге.
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