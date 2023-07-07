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«Крылья Советов» одержали победу в контрольном матче с «Нефтехимиком»

«Крылья Советов» одержали победу в контрольном матче с «Нефтехимиком»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на поле спортивного комплекса «Рублёво» в Москве. Матч прошёл в формате из двух таймов по 50 минут. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.

Все голы пришлись на второй тайм. На 52-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Артём Котик. В дальнейшем «Крылья» забили три мяча подряд. Отличились Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков. В концовке встречи, на 94-й минуте, Котик оформил дубль. Нападающий ЦСКА Ушаков находится на просмотре в самарской команде.

«Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. «Нефтехимик» стал шестым в Первой лиге.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
07 июля 2023, пятница. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Котик – 52'   1:1 Липовой – 74'   1:2 Бабкин – 76'   1:3 Ушаков – 86'   2:3 Котик – 94'
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