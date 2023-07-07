Мутко рассказал, как предлагал Ибрагимовичу стать гражданином России

Бывший министр спорта Виталий Мутко рассказал, как предлагал Златану Ибрагимовичу стать гражданином Российской Федерации, а Жозе Моуринью — в перспективе возглавить сборную России.

«Помню в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуринью приезжал тренером. «Мужики! Мужики!» — Ростов болел. На старом стадионе — газон нулевой (смеётся). Они потренировались перед этим, матч был интересный.

Я по окончании зашёл и сделал два предложения. Одно Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова». И Моуринью там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».