«Было ощущение: я не заслужил этого». Как менялись слова Смолова о пенальти с Хорватией

7 июля — противоречивая дата для российского футбола. Ровно пять лет назад наша сборная остановилась в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. Матч с Хорватией в 1/4 финала вызвал гордость, потому что команда сыграла смело и ярко, и тоску — потому что сказка драматично прервалась. Но была и другая эмоция — гнев, который обрушился на одного футболиста. Фёдор Смолов, у которого чемпионат мира не задался с первого же матча, первым пошёл наносить удар в серии пенальти и исполнил «паненку». Забить не получилось, потом случился промах Марио Фернандеса, и сборная вылетела.

С тех пор Смолов неоднократно высказывался о том самом пенальти. Формулировки и подача, а вместе с ними, кажется, и осознание истории менялись. Ниже — три подробных и даже программных выступления Фёдора на самую неприятную тему в его карьере.

Спустя день после матча. Цитата Майкла Джордана и гнев болельщиков

Сразу после матча Смолов никак не высказывался на тему пенальти. Очевидно, нужно было время, чтобы переварить случившееся. Но и затягивать сильно было нельзя, поскольку расстроенные болельщики нуждались в реакции. И Фёдор дал им её на следующий день, но выбрал худшую форму. Вместо простых извинений, которые наверняка устроили бы большинство поклонников сборной, Смолов опубликовал в соцсетях сомнительный пост. Там он всех поблагодарил, выдал неуместную цитату Майкла Джордана (из-за неё Фёдора впоследствии так и прозвали — Джордан) и даже выразил удовлетворение, что с ним случилась такая неприятность:

«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны. Всех ребят в команде. За то, что произошло. За то, что являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной.

К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу из неё извлечь выводы и стать сильнее.

Ещё раз большое спасибо всем ребятам, всему персоналу, всему тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Никогда не забуду 50 дней, которые мы провели вместе. Это было очень круто".

Ничем хорошим задумка Смолова не обернулась. Болельщики озлобились на футболиста, и быстро загладить историю не получилось. Люди посчитали, что Фёдор дважды проявил тягу к понтам и пафос — сначала по-пижонски исполнив важнейший удар, а потом выбрав отсылку к великому спортсмену вместо простых извинений.

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это не было попыткой выделиться». Интервью спустя полгода и первые извинения

В конце января 2019 года Смолов дал интервью Ксении Собчак, в котором в полной мере отрефлексировал матч с Хорватией. Болельщики пусть и с запозданием, но получили извинения, а заодно и устное опровержение догадок о понтах во время исполнения пенальти. Фёдор заверил, что действовал практично и просто неудачно выполнил трюк:

«На тот момент я не был уверен в своих силах, точно. По прошествии времени хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения не была попыткой выделиться. Как раз эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах, от растерянности. В принципе, если бы у меня не тряслись коленки, именно техническую часть пенальти я бы исполнил нормально, забил бы его. Подумал, что вратарь, скорее всего, будет гадать, упадёт влево или вправо, а я пробью по центру.

В первое время хотелось спрятаться, никого не видеть, чтобы мне лишний раз об этом не напоминали, потому что это было действительно больно. Не стал извиняться сразу, потому что привык обдумывать свои слова и говорить, перед этим подумав не единожды. Сейчас готов извиниться совершенно искренне. Перед командой извинился сразу в раздевалке. Когда все ребята пришли, я встал и извинился. Это было очень тяжело, но всё же мы едим один хлеб, это наша профессия, и я понимал, что ребята с пониманием отнесутся к моей ситуации. Папа поддержал меня, сказал: «Мы с тобой!», и мне стало полегче. На следующий день я улетел и неделю не подходил к телефону».

Спустя ещё 3,5 года. Образ жизни Смолова стал более закрытым

В сентябре 2022-го Смолов дал новое интервью. В передаче AGENTSHOW он рассказал, как пенальти повлиял на его образ жизни. Лишнее внимание негативного характера Фёдору явно не понравилось:

«Сейчас мне ближе закрытый, тихий формат жизни. Это проявилось сразу после того пенальти на ЧМ-2018. Тогда был жёсткий хейт в мой адрес, поэтому я немного закрылся. До этого, возможно, мне ближе был вариант с яркой и цитируемой публичностью.

Конкуренция? Учитывая мой характер, она не всегда шла мне на пользу. Хотя, по-хорошему, она должна мотивировать. Я, наверное, воспринимал конкуренцию как нечто личное и хотел какого-то большего внимания к себе из-за своего психотипа. А сейчас нормально отношусь к этому.

«Элемент понта был». Рефлексия спустя пять лет и рассказ о стычке с Габуловым

Последнее большое выступление Смолова на тему пенальти случилось совсем недавно. В начале июня 2023-го вышло интервью футболиста Нобелю Арустамяну. Понятно, что за пять лет Фёдор переварил историю в голове лучше, чем за полгода. Поэтому в новой цитате Смолова появились противоречия со словами из 2019-го.

«Элемент понта был, да. Наверное, он присущ, такая мысль во мне промелькнула. 90–95% игроков в команде не бьют „паненкой“ в принципе. У них мысли даже нет так ударить. А у меня есть. Это пижонство? Пижонство. Что эта мысль ко мне пришла — это как бы, наверное, мой внутренний мир. Да, я согласен.

Нервы подвели? Да. Вопрос к себе: почему не на силу, ровно так же по центру? Почему не куда угодно? Понятно, что постфактум, не забив вот так, ты думаешь: «Твою мать, я бы лучше просто стадион перебил, и то было бы лучше». Долго ли сидел в центральном круге и винил себя? Нет. Тогда была мысль: за что? Было ощущение, что не заслужил этого. Тогда была такая мысль. Был анализ: этот пенальти, я один на поле, это конечная точка, как я туда пришёл? Что произошло? Где я провалил чемпионат мира? Там всё было рядом. Это был вопрос двух-трёх голов — и дальше топ-клуб, условно».

А заодно Смолов вскрыл историю из раздевалки, которая на волне массового хейта отошла на второй план. После незабитого пенальти у нападающего случилась стычка с вратарём Владимиром Габуловым, и Фёдор рассказал о ней подробнее:

«Правда, что на меня кричал в раздевалке Габулов? Ну, мы поругались после игры, да. В душевой он сказал что-то из серии: «Это всё твоё разгильдяйство, пижонство. Ты подставил команду». Как-то так. Как ответил? Да никак. На тот момент я, конечно, разозлился, и был разговор на повышенных тонах. Нас разняли. Ничего хорошего я тоже не сказал. Я извинился уже в раздевалке до этого момента перед ребятами. Меня поддержали, разняли, сказали: «Габул, успокойся, иди отсюда». А когда вышли, мы с ним уже поговорили. Он успокоился — и всё окей. Тем более мы были знакомы и общались».

Фёдор Смолов и Владимир Габулов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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