Камоцци прокомментировал новость о возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«Я не знаю, что сказать о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак». Допускаю, что это один вариантов для усиления. Хороший ли это трансфер? Давайте посмотрим», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА опередил «Спартак» на четыре очка и завоевал серебряные медали национального первенства.