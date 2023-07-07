Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов заявил руководству ЦСКА, что Хесус Медина ему в команде не нужен

Владимир Федотов заявил руководству ЦСКА, что Хесус Медина ему в команде не нужен
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов одобрил продажу Хесуса Медины в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — добавил источник «Чемпионата».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА опередил «Спартак» на четыре очка и завоевал серебряные медали национального первенства.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хесус Медина попросил руководство ЦСКА продать его в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023