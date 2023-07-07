Булыкин — о Медине в «Спартаке»: это нарушает корпоративную этику российского футбола

Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о потенциальном переходе в «Спартак» игрока ЦСКА Хесуса Медины.

«Непонятны такие переходы, особенно как Марио Фернандес, где было джентльменское приглашение. Понятно, что деньги играют большую роль. За счёт них можно переманить кого угодно, кроме Акинфеева. Такие вещи не красят футбол. Это не красит клуб, который так делает. Можно даже сказать, что нарушает корпоративную этику российского футбола.

Но если смотреть глобально, то это происходит во всех чемпионатах. Топ-клубы переманивают лучших себе, чтобы выступать лучше на международной арене. На российской арене, думаю, «Зениту» нет смысла тратить большие деньги, хотя они до сих пор это делают. Нужно сосредоточиться на российских футболистах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.