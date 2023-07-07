«Продавайте, он мне не нужен!» В РПЛ назревает громкий трансфер из ЦСКА в «Спартак»

У ЦСКА две потенциальные потери за два дня. Ещё вчера все обсуждали Марио Фернандеса, которого, вероятно, перехватит «Зенит». Сегодня – новая новость. Полузащитник Хесус Медина перейдёт в «Спартак». Первым об этом сообщил «СЭ», источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Трансферов таких элитных игроков между клубами не было с середины 1990-х, когда в аналогичном направлении проследовал бомбардир Валерий Масалитин. Дальше переходили в основном на уровне молодёжи. Так что прецедент!

Журналист Иван Карпов раскрыл подробности сделки. По его информации, 26-летний парагваец заключит контракт до лета 2026 года. Сумма трансфера составит около € 6 млн, плюс € 1 млн ЦСКА может получить в виде бонусов. Медобследование запланировано на воскресенье. Карпов называет несколько причин ухода. Первая – недопонимание с главным тренером Федотовым: якобы футболисту не нравилось играть латераля. Плюс из-за санкций ЦСКА тяжело продать кого-то за границу, а свободные деньги на усиление требуются. Так что им точно выгоден трансфер. Ещё в «Спартаке» испаноязычный тренер. С Абаскалем Медина точно быстрее найдёт взаимопонимание.

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», Медина сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Видимо, футболист очень захотел сменить обстановку. Хотя ещё год назад он говорил, что не перейдёт в стан красно-белых. Впрочем, Фернандес тоже не хотел никуда уходить из ЦСКА.

«Нет. Это исключено. Я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА», – признавался Медина летом 2022-го. Видимо, приоритеты быстро меняются.

Источник «Чемпионата» приводит и реакцию главного тренера Федотова на тему трансфера парагвайца. Как стало известно, он одобрил продажу.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – рассказал источник «Чемпионата».

Также стала известна зарплата игрока – по нашим данным, он будет зарабатывать в новом клубе в два раза больше, чем в ЦСКА – около € 1,6 млн.

При этом агент футболиста Ренато Биттар в комментарии для «РБ Спорт» не подтвердил переход Медины в «Спартак». «Ничего такого нет», – лаконично заявил он.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025-го.