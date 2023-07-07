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Трансферы РПЛ, лето-2023: Хесус Медина может перейти из ЦСКА в «Спартак», подробности трансфера

«Продавайте, он мне не нужен!» В РПЛ назревает громкий трансфер из ЦСКА в «Спартак»
Дмитрий Зимин Андрей Панков
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Хесус Медина может перейти из ЦСКА в «Спартак»
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Хесус Медина якобы сам попросил отпустить его к прямому конкуренту.

У ЦСКА две потенциальные потери за два дня. Ещё вчера все обсуждали Марио Фернандеса, которого, вероятно, перехватит «Зенит». Сегодня – новая новость. Полузащитник Хесус Медина перейдёт в «Спартак». Первым об этом сообщил «СЭ», источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Трансферов таких элитных игроков между клубами не было с середины 1990-х, когда в аналогичном направлении проследовал бомбардир Валерий Масалитин. Дальше переходили в основном на уровне молодёжи. Так что прецедент!

Объясняем, зачем «Зениту» понадобился Фернандес:
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин

Журналист Иван Карпов раскрыл подробности сделки. По его информации, 26-летний парагваец заключит контракт до лета 2026 года. Сумма трансфера составит около € 6 млн, плюс € 1 млн ЦСКА может получить в виде бонусов. Медобследование запланировано на воскресенье. Карпов называет несколько причин ухода. Первая – недопонимание с главным тренером Федотовым: якобы футболисту не нравилось играть латераля. Плюс из-за санкций ЦСКА тяжело продать кого-то за границу, а свободные деньги на усиление требуются. Так что им точно выгоден трансфер. Ещё в «Спартаке» испаноязычный тренер. С Абаскалем Медина точно быстрее найдёт взаимопонимание.

Хесус Медина

Хесус Медина

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», Медина сам попросил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Видимо, футболист очень захотел сменить обстановку. Хотя ещё год назад он говорил, что не перейдёт в стан красно-белых. Впрочем, Фернандес тоже не хотел никуда уходить из ЦСКА.

«Нет. Это исключено. Я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА», – признавался Медина летом 2022-го. Видимо, приоритеты быстро меняются.

Источник «Чемпионата» приводит и реакцию главного тренера Федотова на тему трансфера парагвайца. Как стало известно, он одобрил продажу.

«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», главный тренер ответил: «Продавайте, он мне не нужен», – рассказал источник «Чемпионата».

Реакция на возможный трансфер Фернандеса:
«Переговоры с ЦСКА закрыл я. Марио не виноват». Как реагируют на близкий трансфер «Зенита»
«Переговоры с ЦСКА закрыл я. Марио не виноват». Как реагируют на близкий трансфер «Зенита»

Также стала известна зарплата игрока – по нашим данным, он будет зарабатывать в новом клубе в два раза больше, чем в ЦСКА – около € 1,6 млн.

При этом агент футболиста Ренато Биттар в комментарии для «РБ Спорт» не подтвердил переход Медины в «Спартак». «Ничего такого нет», – лаконично заявил он.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025-го.

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