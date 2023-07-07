«Наполи» ведёт переговоры по Ле Норману

Итальянский «Наполи» стремится оформить трансфер центрального защитника «Реала Сосьедад» Робена Ле Нормана в летнее трансферное окно, сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

По информации источника, после ухода Ким Мин Джэ в «Баварию» «Наполи» усиленно ищет ему замену и определил Ле Нормана в качестве приоритетного варианта. Ле Норман идеально соответствует профилю скаутов клуба, и чемпионы Италии начнут переговоры с клубом игрока в ближайшие несколько дней.

Ожидается, что «Наполи» не будет платить «Реалу Сосьедад» € 50 млн за центрального защитника и постарается снизить цену.

В сезоне-2022/2023 на счету 26-летнего испанца 41 матч за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых он не успел отметиться результативными действиями.