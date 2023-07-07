Ихеаначо стал объектом интереса английских топ-клубов и команд из Саудовской Аравии

26-летний форвард «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо находится в списке возможных приобретений у большого числа клубов, в том числе из Англии и Саудовской Аравии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «Твиттере».

По информации источника, большие предложения по нигерийскому игроку уже находятся на столе у «лис», однако «Лестер» ещё не принял итогового решения по игроку. Наибольшую активность по подписанию футболиста проявляют клубы из Саудовской Аравии, но тем не менее в Ихеаначо также заинтересованы пять топ-клубов английской Премьер-лиги. Келечи обдумывает варианты возможного перехода.

В сезоне-2022/2023 на счету Ихеаначо 28 матчей за «лис» в английском чемпионате, в которых он забил пять мячей и отдал пять голевых передач.Контракт игрока с «Лестером» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.