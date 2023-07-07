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«Локомотив» опроверг информацию о переходе Миранчука и Жемалетдинова в ЦСКА

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артём Загуменнов опроверг слухи о трансфере игроков команды Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в ЦСКА. Напомним, ранее появилась слухи о возможном переходе полузащитников в стан армейцев.

«Эта информация не соответствует действительности. Период переходов всегда сопровождается большим количеством слухов и вбросов. Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды», — приводит слова Загуменнова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Антон Миранчук провёл за «Локомотив» 34 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Миранчук является воспитанником железнодорожников. В первой команде он дебютировал в 2013 году.

Рифат Жемалетдинов в прошедшем сезоне провёл 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.