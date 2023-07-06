Галактионов — о Миранчуке: «Локомотив» рассчитывает на него, слухи не комментируем

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника команды Антона Миранчука в ЦСКА.
«Информация о переходе Миранчука в ЦСКА не соответствует действительности. Мы рассчитываем на него, а комментировать слухи нет никакого смысла», – цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Антон Миранчук не принял участия в сегодняшней товарищеской игре с калининградской «Балтикой» (0:1). Агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что пропуск Антоном матча был обусловлен недомоганием.
Миранчук является воспитанником «Локомотива». В первой команде он дебютировал в 2013 году. На счету Миранчука 179 матчей, 43 забитых мяча и 27 результативных передач за «Локо» во всех официальных турнирах.
Антон является чемпионом, трёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка России в составе «Локомотива».
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