«Жирона» объявила о подписании контракта с Дейли Блиндом

Дейли Блинд — новый игрок «Жироны». Голландский защитник подписал контракт до лета 2025 года.

«Блинд имеет богатый опыт выступлений в ведущих европейских клубах. Он сыграл 333 игры за «Аякс» и 141 матч за «Манчестер Юнайтед». Новый футболист «Жироны» также представлял «Гронинген» и «Баварию».

Опыт Дейли Блинда не ограничивается только клубными соревнованиями, он также может похвастаться завидным послужным списком в играх за национальную команду. Защитник выступал за Нидерланды практически на всех международных турнирах. Например, за взрослую сборную он сыграл 110 матчей.

Новое приобретение «Жироны» выделяется тем, что Блинд является очень универсальным игроком на поле, поскольку он может играть как левый защитник, как опорный полузащитник и как центральный защитник. Помимо того, что он опытный игрок, Блинд выделяется тем, что он очень тактически грамотный футболист, а также замечательно владеет мячом, что идеально соответствует футбольной идее клуба», — поприветствовала игрока пресс-служба испанской команды.