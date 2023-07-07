Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» объявила о подписании контракта с Дейли Блиндом

«Жирона» объявила о подписании контракта с Дейли Блиндом
Дейли Блинд
Аудио-версия:
Комментарии

Дейли Блинд — новый игрок «Жироны». Голландский защитник подписал контракт до лета 2025 года.

«Блинд имеет богатый опыт выступлений в ведущих европейских клубах. Он сыграл 333 игры за «Аякс» и 141 матч за «Манчестер Юнайтед». Новый футболист «Жироны» также представлял «Гронинген» и «Баварию».

Опыт Дейли Блинда не ограничивается только клубными соревнованиями, он также может похвастаться завидным послужным списком в играх за национальную команду. Защитник выступал за Нидерланды практически на всех международных турнирах. Например, за взрослую сборную он сыграл 110 матчей.

Новое приобретение «Жироны» выделяется тем, что Блинд является очень универсальным игроком на поле, поскольку он может играть как левый защитник, как опорный полузащитник и как центральный защитник. Помимо того, что он опытный игрок, Блинд выделяется тем, что он очень тактически грамотный футболист, а также замечательно владеет мячом, что идеально соответствует футбольной идее клуба», — поприветствовала игрока пресс-служба испанской команды.

Материалы по теме
Блинд — о Лисандро Мартинесе: он доказал, что о защитнике нельзя судить по росту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023