«Коринтианс» хотел арендовать Вендела, бразильский клуб разочарован позицией «Зенита»

Бразильский «Коринтианс» планировал арендовать полузащитника «Зенита» Вендела, рассчитывая на хорошие отношения, установившиеся между двумя клубами с прошлого года. «Тимау» были разочарованы, узнав, что в Санкт-Петербурге настроены исключительно на полноценный трансфер игрока. Об этом сообщает издание Lance.
Продлив контракт с футболистом в прошлом году, «Зенит» намерен продать Вендела, чтобы заработать на его трансфере. Сине-бело-голубые, по информации бразильских журналистов, хотят получить за полузащитника около € 15 млн. Даже если путём переговоров сумма может уменьшиться, она всё равно остаётся неподъёмной для «Коринтианса».
На Вендела, помимо «тимау», претендовали и другие бразильские клубы, в частности, «Фламенго» и «Палмейрас», но в данный момент переговоры по трансферу футболиста не ведутся ни с одним из них.
В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.
- 7 июля 2023
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