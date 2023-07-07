«Сборная должна существовать даже в условиях изоляции». Кобелев — о матче с Катаром

Экс главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением по поводу решения провести товарищеский матч между сборными России и Катара.
«Катар — достойный соперник для сборной России? Здесь идёт речь немного о другом. На сегодняшний день я точно могу сказать, что сборная должна собираться и встречаться с любым соперником. Выезд в Катар для нас — это большой плюс.
Сборная должна существовать даже в условиях изоляции. Понятно, что сейчас сложно искать соперников, но у игроков всей страны должна быть конкретная цель — попасть в сборную. Любой матч сборной необходим вне зависимости от соперника. Надо собираться вместе и держать руку на пульсе, иметь наигранный состав», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол».
Напомним, матч сборной России со сборной Катара должен будет пройти 12 сентября в Дохе.
- 7 июля 2023
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