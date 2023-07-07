«Севилья» сразится с «Индепендьенте дель Валье» в дебютном розыгрыше Кубка вызова

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) и Европейский футбольный союз (УЕФА) достигли соглашения о проведении первого в истории Кубка вызова, турнира, состоящего из одной игры. В матче, который запланирован на 19 июля, примут участие победитель Судамерикано-2022, эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье», и триумфатор Лиги Европы – 2023, «Севилья».
Встреча состоится на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» и будет посвящена Антонио Пуэрте, футболисту с трагической судьбой. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году от сердечного приступа в возрасте 22 лет.
«КОНМЕБОЛ и УЕФА решили вывести сотрудничество на более высокий стратегический уровень. Мы — два континента с величайшими традициями и весом в самом популярном виде спорта на планете», – приводит слова президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса пресс-служба организации.
Сообщается, что название турнира «Кубок вызова» было принято после серии консультаций между УЕФА и КОНМЕБОЛ. Что касается самой игры, то победитель будет определён по итогам 90 минут основного времени. В случае ничьей соперники сразу пробьют послематчевые пенальти.
- 7 июля 2023
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