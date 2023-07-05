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«Севилья» представила новую форму на сезон-2023/2024

«Севилья» представила новую форму на сезон-2023/2024
Домашняя форма Севильи
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Сегодня, 5 июля, были представлены новые футболки «Севильи» на сезон-2023/2024. Они изготовлены компанией Castore.

Домашняя форма «Севильи» — это традиционный дизайн, вдохновлённый джерси сезона-2000/2001. Белая майка с красными и белыми полосками на шее и рукавах, что придаёт ей винтажный стиль. Белые шорты и гетры завершают образ новой домашней формы испанского клуба.

Гостевая форма «Севильи» ярко-красного цвета в честь болельщиков, которые выкрасили трибуны стадиона в красный цвет во время кампании клуба в Лиге Европы УЕФА, благодаря которой они выиграли соревнование. Красные шорты и гетры завершают образ новой гостевой формы испанского клуба.

Гостевая форма «Севильи»

Гостевая форма «Севильи»

Фото: Footyheadlines.com

Третья форма «Севильи» отличается тёмными тонами чёрного и синего цветов в сочетании с пурпурными линиями, создающими почти неоновый эффект. Вдохновлённая севильской ночью, она также сочетает в себе исторические образцы традиционной архитектуры «Севильи». Чёрные шорты и гетры завершают образ новой формы испанского клуба.

Третья форма «Севильи»

Третья форма «Севильи»

Фото: Footyheadlines.com

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Новые формы на сезон-2023/2024. Красота от «Севильи», «Марселя» и «Дженоа»
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Новые формы на сезон-2023/2024. Красота от «Севильи», «Марселя» и «Дженоа»
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