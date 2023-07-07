Тихонов: когда не было VAR, футболисты вели себя по-другому, сейчас чуть задели — лежат

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к VAR.

«Вот о чём и речь! Футболисты это прекрасно понимают. Чуть задели — они лежат. Знают, что там особо ничего не было, но лежат. Потому что после этого судья обязательно посмотрит VAR, а там, глядишь, что-то да увидит. А если бы он вскочил и побежал дальше, то арбитр вообще бы никак не отреагировал на этот момент, понимаете? Когда не было VAR, таких вопросов было меньше, и футболисты вели себя по-другому. Сейчас есть уже сложившееся поведение у игроков. Они могут долго изображать боль и выпрашивать жёлтую карточку для провинившегося. Потому что если одну покажут, то там и до второй, как правило, недалеко. А потом он встаёт и бежит так, как будто и не было ничего. С этим тоже нужно бороться, нельзя каждый эпизод трактовать в пользу тех, кто атакует, потому что это перерастает в наглость», — приводит слова Тихонова RT.