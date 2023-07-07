Тихонов — о неудачах «Спартака»: футболисты занервничали, Абаскаль принялся менять схемы

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о неудачах красно-белых.
«Не хочу винить тренера. Гильермо Абаскаль доказал, что быстрый и комбинационный футбол, который он ставил, давал результат. Но весной, когда команда начала терять очки, футболисты занервничали. Плюс тренер принялся менять схемы, экспериментировать. У ЦСКА при Владимире Федотове отлаженный футбол. Подбираются игроки под конкретную схему, сыгрываются и начинают приносить результат. А в «Спартаке» меняется схема, то 4-3-3, то 5-3-2. Ведь дело не только в расстановке, но и в функционале футболистов: под конкретные задачи тебе приходится выпускать других, тасовать состав.
Возможно, Абаскалю не хватает опыта, в Швейцарии он провёл классную половину сезона, но потом, когда столкнулся с проблемами и посыпались неудачи, начал искать пути выхода из кризиса, а не стабилизировал игру. В России ситуация повторяется. Надеюсь, Гильермо и футболисты переосмыслят всё то, что произошло. Скоро новый сезон, и у «Спартака» сейчас очень хороший календарь. Необходимо уверенно стартовать, чтобы подойти к матчу с «Зенитом» в хорошем состоянии, тогда появится реальный шанс их обыграть», — приводит слова Тихонова RT.
- 7 июля 2023
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:28
-
20:27
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:39