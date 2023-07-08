Тихонов: не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о текущей медийной деятельности тренера Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Не хочу обижать ни Слуцкого, ни Дзюбу, но такой шлак я не смотрю. Я видел какие-то нарезки в «Телеграме», и мне этого хватило. Понял, что не моё. Кому-то это может быть интересно, но не мне. Порой стыдно становится от таких вещей.

Пусть Слуцкий делает то, что ему нравится. Но мне такой юмор непонятен. Я видел все эти фотографии Дзюбы, видел пародию Слуцкого на это видео. И скажу одно. Есть понятие «мужчина». Так вот, мужчина всегда должен им и оставаться, даже когда шутит. Не перегибать палку», — приводит слова Тихонова RT.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Специалист покинул клуб в ноябре 2022 года. С тех пор Слуцкий не возвращался к тренерской деятельности и стал ведущим нескольких YouTube-проектов.