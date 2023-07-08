РФС сообщил о гибели футбольного арбитра Даниила Шеметова

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Даниила Шеметова, футбольного арбитра, погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Даниил начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/2020 и за это время провёл 41 игру, также арбитр обслуживал пять матчей Кубка России. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра», – сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что 31-летний Даниил Шеметов, уроженец Ульяновска, был перспективным судьёй и вскоре должен был дебютировать в Первой лиге.

По информации ФК «Волга» (Ульяновск), Даниил погиб 4 июля на территории Украины при выполнении воинского задания.