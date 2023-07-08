Луис Энрике: «ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о своём назначении во французском клубе.
«ПСЖ» выбрал идеального тренера для своего проекта. Я чувствую это и говорю об этом. Проект и всё, что мне предлагают, находится на таком уровне, который доступен немногим.
У нас будет много успехов на трансферном рынке, будут и неудачи. Я знаю, что мне придётся принимать много решений. Многим игрокам сложно адаптироваться к такому большому клубу, как «ПСЖ», – приводит слова Энрике Sport.
Энрике находился без работы с января 2023 года, он покинул сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной». Его контрактное соглашение с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года.
Предыдущим главным тренером парижан был Кристоф Галтье. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Франции.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду:
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