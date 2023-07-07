10 главных трансферных новостей дня. Звезда «Челси» в «Милане» и новичок «ПСЖ» за € 60 млн

Трансферное окно продолжает нас радовать крутыми новостями. Некоторые клубы сильно удивляют своими решениями о переходах. Все главные трансферные инфоповоды за прошедший день – в нашем дайджесте.

«Милан» забрал у «Челси» очередного футболиста

Кристиан Пулишич Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Фабрицио Романо сообщил о договорённости между «Миланом» и «Челси» о трансфере 24-летнего вингера Кристиана Пулишича. Клубы уже оформили все документы. Сумма трансфера составит € 20 млн + бонусы. Контракт с Пулишичем заключен до 2027 года, его зарплата – € 4 млн в год.

Американец откровенно заскучал в «Челси». Его приобретали как одного из самых перспективных вингеров мира, но он не оправдал ожиданий. В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Теперь – шанс вернуться на топ-уровень в «Милане».

«Урал» подписал контракт с бразильским защитником

Итало на подписании контракта Фото: vk.com/fc_ue

Екатеринбуржцы объявили о переходе бразильского защитника Итало. Ранее 21-летний футболист выступал в Португалии за «Санта-Клару». По информации Transfermarkt, контракт Итало с «Уралом» подписан до 2026 года. Ранее бразилец также выступал на родине за «Фигейренсе» и «Сан-Бернардо». Увидеть Итало в деле мы сможем уже 23 июля, в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с ЦСКА.

«МЮ» близок к трансферу топ-вратаря

Андре Онана Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» скоро приобретёт голкипера, который заменит в воротах Давида де Хеа. По информации De Telegraaf, английский клуб близок к трансферу Андре Онана из «Интера». Стороны вот-вот оформят переход 27-летнего камерунца за € 55 млн. Сам голкипер подпишет контракт либо на пять лет, либо по схеме «4+1». Онана выступал за «Интер» с лета 2022 года, а теперь перебирается в сильнейшую лигу мира. Фанаты «МЮ» могут быть довольны?

«Интер» заберёт вратаря у «Баварии»?

Ян Зоммер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает: «Интер» начал переговоры с «Баварией» о переходе Яна Зоммера. Итальянцы работают над заменой уходящего в «МЮ» Онана. Сам Зоммер также хочет перебраться в «Интер». Швейцарца приобретали в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру. Но конкурировать со здоровым немецким вратарём Зоммеру будет тяжеловато. А в «Интере» он станет основным.

«Милан» готовит ещё один трансфер в атаку

Самуэль Чуквезе Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Команда Стефано Пиоли после продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» стала богаче. Теперь «Милан» инвестирует деньги в состав. The Athletic сообщает, что «россонери» предложили € 25 млн «Вильярреалу» за нигерийского полузащитника Самуэля Чуквезе. Сам игрок уже согласовал условия личного контракта с итальянским грандом. С «Вильярреалом» у Чуквезе остался всего год соглашения. Так что испанскому клубу лучше отдать нигерийца сейчас за деньги, чем потерять затем бесплатно.

Ещё один топ-трансфер «ПСЖ»

Мануэль Угарте Фото: psg.fr

Парижский клуб объявил о ещё одном переходе. Ранее «ПСЖ» пополнили Милан Шкриньяр и Марко Асенсио (на правах свободных агентов). Теперь – трансфер за солидную сумму. За € 60 млн «ПСЖ» приобрёл опорного полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. 22-летний уругваец подписал контракт сроком на пять лет (до лета 2028 года). За «ПСЖ» Угарте будет выступать под номером 4. Качественное усиление полузащиты от французского топ-клуба.

Кузяев скоро окажется во Франции?

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сага с подписанием Далером Кузяевым контракта с европейским клубом продолжается. По информации журналиста Серкана Дикме, 30-летний россиянин отказал «Бешикташу» и заявил, что переберётся в клуб из французского чемпионата. Турецкая команда предлагала Кузяеву контракт на четыре года с зарплатой € 1,5 млн в год. Также «Бешикташ» предлагал ещё € 2 млн в качестве подписного бонуса, которые должны быть выплачены в течение четырёх лет, а ещё различные выплаты на общую сумму € 1 млн. Напомним, ранее Кузяев выступал за «Зенит», но его контракт с санкт-петербургским клубом истёк. Далер находится в статусе свободного агента.

«Спартак» близок к главной трансферной бомбе лета в РПЛ

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самая мощная новость дня: «Спартак» близок к трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. По информации инсайдера Ивана Карпова, за парагвайца красно-белые предложили € 6 млн + € 1 млн бонусами за достижения игрока. Медина принял решение покинуть ЦСКА из-за разногласий с Владимиром Федотовым. Тренер армейцев заявил руководству армейцев, что Хесус ему не нужен, поэтому клуб может работать над трансфером. Пока непонятно, в какой роли видит Медину тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Но трансфер интригует как минимум переходом между принципиальными командами.

«Бавария» перехватит защитника «Манчестер Сити»?

Мюнхенский суперклуб работает над переходом 33-летнего Кайла Уолкера. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обойдётся «Баварии» в € 15 млн + бонусы. Мюнхенцы уже согласовали с Уолкером некоторые условия контракта, но ждут окончательное решение англичанина. Напомним, зимой 2023 года «Бавария» взяла у «Сити» в аренду Жоау Канселу. В состав чемпиона Германии за полгода может перебраться уже второй защитник «горожан». Правда, Канселу в итоге вернули «Сити», не выкупив его на постоянной основе.

Альба присоединится к Месси в США?

Жорди Альба скоро окажется в одном клубе с Лео Месси и Серхио Бускетсом? По информации The Miami Herald, экс-защитник «Барсы» подпишет контракт с «Интер Майами». 34-летний испанец с 2012 года выступал за каталонцев, но текущим летом покинул клуб по истечению соглашения. «Интер Майами» собирает крутую банду! Отметим, что Месси, Бускетс и Альба – близкие друзья. Подобная атмосфера поможет всем троим чувствовать себя хорошо в Майами и показывать лучшую игру. Отличный ход от руководства клуба.