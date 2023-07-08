Куман — об уходе Месси из «Барселоны»: это была не очень честная сделка

Экс-тренер «Барселоны», ныне возглавляющий сборную Нидерландов, Рональд Куман назвал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси ошибкой каталонского клуба.
«Отпустить Месси было огромной ошибкой «Барселоны». Так отнеслись к важной для клуба фигуре. Это была не очень честная сделка. Я не знаю, можно ли когда-либо это исправить. Всё было не так, как они это показали», – приводит слова Кумана Marca.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня 2021 года. Позже аргентинец перешёл в «ПСЖ». В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Лионель Месси снялся в сериале:
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