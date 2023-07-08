Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Витора Роке

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке 8 или 9 июля официально станет игроком «Барселоны», однако до января 2024 года будет выступать на правах аренды в бразильском клубе. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что все документы подписаны, а «Атлетико Панараэнсе» и «Барселона» согласовали трансферы. Сейчас клубы перепроверяют контракты.
Роке перешёл в «Атлетико Панараэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн (данные Transfermarkt). Его трансфер в «Барселону» обойдётся испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» Роке забил 19 голов и отдал восемь результативных передач за 63 матча. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:
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