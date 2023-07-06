«Реал» урвал у «Барсы» турецкого вундеркинда. Он обратился к Пересу с необычной просьбой

«Реал» заполучил очередного таланта. На этот раз испанский клуб подписал контракт с 18-летним Ардой Гюлером из «Фенербахче». Турецкого вундеркинда «Реал» в последний момент перехватил у «Барселоны».

Отступные за Гюллера — € 17,5 млн, но «Реал» заплатил больше

Для начала посмотрим на финансовые детали сделки. «Реал» заплатил за игрока € 20 млн, ещё € 10 млн предусмотрены в виде бонусов. При этом «Фенербахче» получит 20% от следующей перепродажи игрока. В контракте Гюлера были прописаны отступные в размере € 17,5 млн, а в итоге «Реал» заплатил на € 2,5 млн больше. С чем же это связано?

Перед подписанием контракта с «Реалом» Гюлер поговорил по телефону с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Парень поинтересовался, можно ли помочь «Фенербахче» заработать чуть больше денег. Согласно данным Sports Digitale, Перес ответил: «Я хочу подарить тебе эту гордость». Как итог — «Реал» заплатит € 20 млн.

Арда Гюлер новичок «Реала» «Тяжело прощаться с «Фенербахче». Я должен был принять это решение, чтобы заставить гордиться всех, кто верит в меня. И показать, что турецкая молодёжь может добиться многого. «Фенербахче» навсегда останется в моём сердце. Благодаря этому клубу я реализовал мечту и открыл дверь в сборную Турции. У меня всегда будут только приятные воспоминания о «Фенербахче».

Арда дебютировал за «Фенербахче» в 16-летнем возрасте, его сравнивают с Месси

Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги», но в 14-летнем возрасте перебрался в «Фенербахче». Клуб из Стамбула заплатил за переход турецкой «звёздочки» € 25 тыс., а теперь продаёт в 800 раз дороже! Гюлер прогрессировал настолько стремительно, что уже в 16 лет получил первый профессиональный контракт.

Гюлер дебютировал за «Фенербахче» в августе 2021 года: вышел на замену в матче квалификации Лиги Европы с финским ХИКом (1:0). 16-летний юноша получил 24 минуты, но ничем особенным не отметился. Зато через четыре дня Гюлер феерично дебютировал в Суперлиге. Вышел на три минуты в матче с «Антальяспором» (2:0) и отдал результативный пас на победный гол. Арда стал самым молодым футболистом, который оформил ассист в Суперлиге.

К 18 годам Арда Гюллер провёл 51 матч в «Фенербахче» Фото: dia images via Getty Images

В прошлом сезоне Гюлер отыграл 35 матчей во всех турнирах (Суперлига, Кубок Турции, Лига Европы). Он забил шесть мячей, отдал семь голевых передач, а также заработал две жёлтые карточки. К 18 годам Арда уже провёл 51 матч в основной команде «Фенербахче» (девять голов, 12 ассистов). В конце 2022 года Гюлер дебютировал в составе сборной Турции — это произошло при Штефане Кунце. А полмесяца назад Арда оформил первый гол в национальной команде — забил в матче отбора Евро-2024 с Уэльсом (2:0).

В сезоне-2022/2023 у Гюлера был высокий показатель успешных попыток дриблинга — 5,8 за матч. Согласно данным Marca, в Примере только у девяти игроков этот результат выше. А ещё у Арды отличный удар с левой ноги, в связи с чем он уже получил бесчисленное количество сравнений с самим Лионелем Месси.

Витор Перейра — тренер, под руководством которого Гюлер дебютировал в «Фенербахче». Португалец отметил, что Арда выделялся уже на первой тренировке. «Когда я пришёл в команду, то хотел увидеть несколько молодых футболистов на тренировке. Арде тогда было всего 16 лет. Когда я увидел парня, то сразу обратил внимание на его талант и уверенность в своих силах. Он прекрасно обращался с мячом. Арда отличался от других футболистов. Я сразу понял, что он окажется в основной команде. Самая сильная черта Гюлера — умение принимать решения с мячом. Прекрасная левая нога, он отлично исполняет стандарты. У парня прекрасная техника. Он похож на Пауло Дибалу и Хамеса Родригеса».

«Реал» перехватил Гюлера у «Барселоны», а каталонцев разочаровал выбор игрока

«Реал» в очередной раз одержал победу в битве за талантливого футболиста. Он выиграл конкуренцию у «Барсы» и «Милана», которые также претендовали на Гюлера. Решающую роль сыграла способность «Реала» убеждать футболистов. Это ещё один успех главного скаута клуба Юни Калафата. Он активно следил за Гюлером, а потом убедил его сделать выбор в пользу «Реала».

Арда Гюлер — победитель Кубка Турции в сезоне-2022/2023 Фото: dia images via Getty Images

Естественно, что в «Барселоне» очень огорчились решением Арды. Каталонцы продвинулись в переговорах с «Фенербахче», но настойчивость «Реала» изменила ситуацию. Спортивный директор «Барсы» Деку прилетел в Стамбул на переговоры, однако так и не смог заполучить подпись талантливого игрока. «Реал» рассматривал вариант с арендой Гюлера в турецкий клуб, однако сам футболист хотел переехать в Мадрид именно сейчас. Теперь вместо межсезонного турнира в Петербурге его ждёт турне с «Реалом» в Лос-Анджелес.

«Не чувствую давления, — сказал Гюлер перед своим заключительным матчем в Турции. — Сначала у меня была нервозность, но когда выхожу на поле, то забываю обо всём. Просто наслаждаюсь игрой. Я дополнительно работаю в тренажёрном зале и уделяю дополнительное внимание стандартным положениям».

«Реал» продолжает работу на будущее. В команде появились 18-летний Гюлер и 20-летний Джуд Беллингем. К этим ребятам нужно добавить бразильского таланта Эндрика, который переедет в Мадрид следующим летом, когда отметит 18-летие. А ещё в команде играют 20-летний Эдуарду Камавинга и 23-летний Орельен Тчуамени. Гюлер пройдёт предсезонку с «Реалом», после чего станет понятно, останется ли он в Мадриде или уйдёт в аренду.