Англия — Испания: во сколько финал молодёжного Евро-2023, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 июля, состоится финальный матч молодёжного чемпионата Европы — 2023 по футболу. В игре за трофей встретятся сборная Англии U21 и сборная Испании U21. Игра пройдёт на стадионе «Батуми Арена» в Грузии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала молодёжного Евро-2023. Российские телеканалы не покажут игру. В прямом эфире финальный матч можно посмотреть на стриминговых платформах и сайтах некоторых букмекерских контор. Также прямая трансляцию будет доступна на UEFA.TV, но для просмотра вы должны быть зарегистрированы на сайте.

U21 ЧЕ-2023. Финал U21 ЧЕ-2023. Финал 08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК Англия U21 Не начался Испания U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, по итогам полуфинальных матчей, которые состоялись 5 июля, англичане и испанцы завоевали путёвки в финал. Англия со счётом 3:0 разгромила Израиль. Испанцы, в свою очередь, одержали разгромную победу в матче с Украиной (5:1).