Сейду Думбия: лучший партнёр в ЦСКА — Вагнер Лав. Нереальный футболист

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался о лучшем партнёре за время своего выступления за московский клуб.

«Я дружил с Березуцкими и Дзагоевым. Хорошо взаимодействовал на поле практически со всеми. Было весело. На поле мы находили взаимопонимание без каких-либо лишних слов. Лучшим партнёром можно считать Вагнера, потому что он нереальный спортсмен и футболист», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бразильский форвард провёл в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. До недавнего времени Вагнеру принадлежал рекорд РПЛ по количеству забитых мячей среди легионеров. Однако в мае этого года форвард «Спартака» Квинси Промес превзошёл показатель бразильца: на счету нидерландца 88 голов и 40 ассистов.