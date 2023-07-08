Сейду Думбия: лучший партнёр в ЦСКА — Вагнер Лав. Нереальный футболист

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия высказался о лучшем партнёре за время своего выступления за московский клуб.
«Я дружил с Березуцкими и Дзагоевым. Хорошо взаимодействовал на поле практически со всеми. Было весело. На поле мы находили взаимопонимание без каких-либо лишних слов. Лучшим партнёром можно считать Вагнера, потому что он нереальный спортсмен и футболист», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Бразильский форвард провёл в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. До недавнего времени Вагнеру принадлежал рекорд РПЛ по количеству забитых мячей среди легионеров. Однако в мае этого года форвард «Спартака» Квинси Промес превзошёл показатель бразильца: на счету нидерландца 88 голов и 40 ассистов.
- 8 июля 2023
-
17:44
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:27
-
17:26
-
17:24
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:55
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:28
-
16:23
-
16:20
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:38
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:00
-
14:58
-
14:51