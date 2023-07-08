Наиль Умяров провёл первый матч за 272 дня. «Спартак» поздравил игрока с возвращением

23-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров провёл первый матч за 272 дня, им стала товарищеская игра с «Акроном» (0:2). С осени 2022 года футболист восстанавливался от травмы. Красно-белые поздравили игрока с возвращением на поле.

Умяров получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоялся 9 октября 2022 года. Футболисту проводили операцию на плюсневой кости.

Наиль является воспитанником академии «Чертаново». За «Спартак» он выступает с зимы 2019 года. За основную команду красно-белых он провёл 96 матчей, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Контракт Умярова со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

В первом матче РПЛ сезона-2023/2024 «Спартак» в Москве примет «Оренбург». По итогам прошлого сезона красно-белые заняли третье место в РПЛ.