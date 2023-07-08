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«Акрон» обыграл «Спартак» во втором товарищеском матче

«Акрон» обыграл «Спартак» во втором товарищеском матче
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Сегодня, 8 июля, на поле в Тарасовке прошёл второй из двух запланированных на этот день товарищеских матчей с участием московского «Спартака» и тольяттинского «Акрона». Встреча состояла из двух таймов по 35 минут, в качестве главного арбитра на игре работал Евгений Турбин. Победу одержал «Акрон» — 2:0.

Первый гол в матче уже на второй минуте игры забил нападающий тольяттинцев Руслан Апеков. На 56-й минуте преимущество «Акрона» удвоил защитник Александр Попов.

Первый товарищеский матч между этими командами завершился вничью (1:1). За «Спартак» забил Павел Мелёшин, за «Акрон» — Андрес Понсе.

Москвичи, выступающие в РПЛ, в 1-м туре нового сезона этого турнира встретятся с «Оренбургом». Тольяттинцы в 1-м туре Первой лиги – 2023/2024 сыграют с «КАМАЗом» (Набережные Челны).

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
08 июля 2023, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Апеков – 2'   0:2 Попов – 56'
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