Широков: у «Краснодара» проблема с характером. Они как бедные и несчастные с периферии

Бывший полузащитник сборной России, «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков рассказал о шансах клубов в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«В новом чемпионате пара команд может составить конкуренцию «Зениту». Это ЦСКА и «Спартак». Возможно, «Динамо» – они связывают надежды с Личкой. Возможно, «Локомотив», хотя я мало в это верю.
У «Краснодара» проблема с характером – они себя позиционируют как бедные и несчастные с периферии, которых все обижают. Они сами в себя не верят изначально и это у «Краснодара» уже укоренилось. Поэтому любой переломный момент они проваливают. Так было всегда к сожалению для них. Если в «Краснодаре» станут по-другому себя ставить, тогда будет совсем другая история. Чего я им и желаю», – приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 8 июля 2023
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