Широков — о Медине: иностранцы приезжают в РПЛ зарабатывать, а не играть за эмблему
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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков отреагировал на возможный переход полузащитника команды Хесуса Медины в «Спартак».
«Для ЦСКА это хороший трансфер — они получают деньги за игрока, которого подписали фактичечки бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию — 100 процентов. € 7 млн — много? Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.
Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»? Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года.
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