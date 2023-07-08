Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков — о Медине: иностранцы приезжают в РПЛ зарабатывать, а не играть за эмблему

Широков — о Медине: иностранцы приезжают в РПЛ зарабатывать, а не играть за эмблему
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков отреагировал на возможный переход полузащитника команды Хесуса Медины в «Спартак».

«Для ЦСКА это хороший трансфер — они получают деньги за игрока, которого подписали фактичечки бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию — 100 процентов. € 7 млн — много? Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.

Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»? Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Медина и Бонгонда точно нужны «Спартаку»? Абаскалю придётся сажать одного из них в запас
Медина и Бонгонда точно нужны «Спартаку»? Абаскалю придётся сажать одного из них в запас
Материалы по теме
Масалитин: когда я уходил из ЦСКА в «Спартак», мне было тяжело. Медина же ушёл за деньгами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023