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«Краснодар» сыграл вничью в первом товарищеском матче межсезонья

«Краснодар» сыграл вничью в первом товарищеском матче межсезонья
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Сегодня, 8 июля, футбольный клуб «Краснодар» провёл первый товарищеский матч в межсезонье. Соперником «быков» стал «Черноморец» (Новороссийск), по итогам сезона-2022/2023 вышедший в Первую лигу. Игра, прошедшая на поле Академии ФК «Краснодар», завершилась вничью — 2:2.

В первом тайме голы забивали только хозяева. На 12-й минуте после паса полузащитника Михайло Баньяца отличился нападающий «быков» Джон Кордоба, а удвоил преимущество «Краснодара» на 40-й минуте хавбек Никита Кривцов, ассистентский дубль оформил Баньяц.

На второй тайм чёрно-зелёные вышли в новом составе, были заменены все 11 игроков. «Черноморец» сумел отыграться за восемь минут: дубль благодаря голам на 50-й и 53-й минутах оформил Владислав Адаев.

«Краснодар» проведёт следующий товарищеский матч во вторник, 11 июля. «Быки» встретятся в краснодарском дерби с «Кубанью».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 2
Черноморец
Новороссийск, Россия
1:0 Кордоба – 12'   2:0 Кривцов – 40'   2:1 Адаев – 50'   2:2 Адаев – 53'
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