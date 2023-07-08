«Краснодар» сыграл вничью в первом товарищеском матче межсезонья

Сегодня, 8 июля, футбольный клуб «Краснодар» провёл первый товарищеский матч в межсезонье. Соперником «быков» стал «Черноморец» (Новороссийск), по итогам сезона-2022/2023 вышедший в Первую лигу. Игра, прошедшая на поле Академии ФК «Краснодар», завершилась вничью — 2:2.
В первом тайме голы забивали только хозяева. На 12-й минуте после паса полузащитника Михайло Баньяца отличился нападающий «быков» Джон Кордоба, а удвоил преимущество «Краснодара» на 40-й минуте хавбек Никита Кривцов, ассистентский дубль оформил Баньяц.
На второй тайм чёрно-зелёные вышли в новом составе, были заменены все 11 игроков. «Черноморец» сумел отыграться за восемь минут: дубль благодаря голам на 50-й и 53-й минутах оформил Владислав Адаев.
«Краснодар» проведёт следующий товарищеский матч во вторник, 11 июля. «Быки» встретятся в краснодарском дерби с «Кубанью».
- 8 июля 2023
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:46
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:33
-
21:13
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:08
-
20:04