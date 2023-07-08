Киевское «Динамо» выступило с критикой в адрес «Фенербахче» за участие в турнире в России

Киевское «Динамо» опубликовало заявление, в котором жёстко раскритиковало турецкий «Фенербахче» за участие в Кубке PARI Премьер, проходящем в Санкт-Петербурге. В турнире, помимо турецкого клуба, также принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда».
«Деньги «Газпрома» затмили вам всё, оставили без чести и совести. УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.
Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение. «Фенербахче» — ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!» — говорится в заявлении киевского клуба.
Напомним, следующий матч в рамках Кубка PARI Премьер «Фенербахче» проведёт с «Зенитом» 9 июля на «Газпром Арене».
- 8 июля 2023
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