Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Кубка PARI Премьер с турецким «Фенербахче». Встреча состоится в воскресенье, 9 июля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Фенербахче» — безусловно сильная команда, решение об их составе на матч будет принимать главный тренер. Сложно сказать, на кого именно мы будем обращать внимание. Думаю, в любом случае игра будет интенсивной и интересной.

Нет только Вендела, остальные готовятся и смогут принять участие в игре, если только кто-то не почувствует какие-то проблемы со здоровьем. Мы расцениваем этот турнир как возможность подвести игроков к чемпионату. Кто-то сыграет больше, но такой ротации, как в прошлых товарищеских матчах, наверное, не будет», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Материалы по теме
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023