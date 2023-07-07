Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Кубка PARI Премьер с турецким «Фенербахче». Встреча состоится в воскресенье, 9 июля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Фенербахче» — безусловно сильная команда, решение об их составе на матч будет принимать главный тренер. Сложно сказать, на кого именно мы будем обращать внимание. Думаю, в любом случае игра будет интенсивной и интересной.

Нет только Вендела, остальные готовятся и смогут принять участие в игре, если только кто-то не почувствует какие-то проблемы со здоровьем. Мы расцениваем этот турнир как возможность подвести игроков к чемпионату. Кто-то сыграет больше, но такой ротации, как в прошлых товарищеских матчах, наверное, не будет», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.