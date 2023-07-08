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Энтони Гордон признан лучшим игроком молодёжного Евро

Энтони Гордон признан лучшим игроком молодёжного Евро
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22-летний нападающий молодёжной сборной Англии Энтони Гордон, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед», был признан лучшим игроком чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) — 2023.

В финале турнира сборная Англии со счётом 1:0 обыграла сборную Испании, решающий мяч забил полузащитник Кёртис Джонс («Ливерпуль»), ставший лучший игроком этого матча.

Гордон принял участие во всех шести матчах англичан на Евро, пять из них он начинал в стартовом составе. На его счету два гола и одна результативная передача. Так, забитый Гордоном в ворота Португалии мяч вывел Англию в полуфинал — его гол стал единственным в том матче.

Гордон является воспитанником «Эвертона». В конце января этого года он перешёл из стана «ирисок» в «Ньюкасл», по данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 45,6 млн.

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